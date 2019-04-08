"Либо рабы, либо оккупанты": Фарион оскандалилась новым заявлением о русскоязычных (видео)

Фарион привела примеры Италии, США, Испании, где от украинских заробитчан требуют знания языка.

Скандальная экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион заявила, что в Украине нет русскоязычного населения. Она считает, что эти люди – либо рабы, либо оккупанты.

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Такое резкое заявление она сделала во время одного из интервью, видео которого выложила на своем YouTube-канале.

Отвечая на вопрос, как научить украинцев разговаривать на государственном языке, Фарион заявила, что для этого необходимо запретить русскоязычному населению страны работать и получать образование.

"... И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать", – считает экс-депутат.

Ранее Фарион заявляла, что русскоязычные граждане Украины напоминают ей представителей ЛГБТ-сообщества, поскольку и первые, и вторые, по ее убеждению, имеют отклонения, которые навязывают «здоровому обществу».