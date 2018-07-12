Одиозная Фарион сравнила русскоязычных украинцев с ЛГБТ: «накидывают свою патологию здоровому обществу»

Бывший нардеп считает сексуальные меньшинства и русскоязычных граждан распространителями нездоровых отклонений.

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины напоминают ей представителей ЛГБТ-сообщества, поскольку и первые, и вторые, по ее убеждению, имеют отклонения, которые навязывают «здоровому обществу».

Как сообщила сама экс-нардеп в Facebook, соответствующее заявление она сделала в Холодном Яру.

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«Мое выступление в Холодном яру. Один из тезисов: "Москвоязычные украинцы мне напоминают лгбт: они так же агрессивно накидывают свою патологию здоровому обществу", - указала она.

Ирина Фарион известна своими радикальными взглядами. В апреле она назвала русскоязычных граждан "умственно отсталыми предателями" и "самой большой проблемой Украины".

При этом Фарион добавила, что русскоязычные украинцы - "гибриды и не имеют права называться украинцами".