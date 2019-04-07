"Даю 24 часа": мужчина записал видеообращение к Зеленскому с гранатометом в руках (фото, видео)

В ходе обыска у мужчины обнаружили портрет Адольфа Гитлера, висящий на стене.

В Киеве провели обыски у мужчины, который записал видеообращение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, показав ручной противотанковый гранатомет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский.

«Этот «василий» вчера записал видео, в котором показал РПГ «муха» (ручной противотанковый гранатомет, - ред.) и спросил у Владимира Зеленского, что это за предмет. И дал ему 24 часа на ответ. Ответа не дождался (не прошло 24 часа). Зато дождался спецназ МВД», - написал он.

На видео, записанном правоохранителями в ходе обысков, мужчина объяснил, что служил в районе АТО добровольцем, а «муха» не угрожает безопасности, так как уже отстреляна.

Кроме того, в ходе обыска у мужчины обнаружили портрет Адольфа Гитлера, висящий на стене, а также множество наклеек националистических организаций.