Лутковская просит главу Следственного комитета РФ изменить меру пресечения для Савченко

Лутковская просит изменить меру пресечения для Савченко в связи с резким ухудшением состояния ее здоровья из-за голодовки, которая продолжается уже 80 дней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе уполномоченного ВР Украины по правам человека.

О резком ухудшении состояния здоровья Савченко сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Елена Масюк после очередного визита к летчице на прошлой неделе. Такое резкое ухудшение состояния здоровья, по мнению российской правозащитницы, может привести к смерти Савченко в любой момент.

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В своем обращении Лутковская отметила, что изменение меры пресечения Савченко будет соответствовать требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также практике Европейского суда по правам человека, которая сложилась в последнее время в делах о содержании под стражей лиц при наличии заболевания, которое делает их пребывание под стражей невозможным.

«Учитывая то, что Посольство Украины в Российской Федерации и адвокаты Надежды Савченко готовы предоставить место проживания для нее на территории г. Москвы, прошу Вас рассмотреть возможность обращения в ближайшее время в суд с целью изменения меры пресечения для Надежды Савченко на другую, не связанную с содержанием под стражей, например - домашний арест», - сказано в письме омбудсмена Украины.

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В свою очередь, Лутковская готова гарантировать пребывания Савченко по месту назначения домашнего ареста, а также ее явку по первому требованию следователя.

В начале февраля 2015 года Лутковская обращалась к судье Басманного районного суда города Москвы Наталье Дударь с просьбой об изменении Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей на другую, предусмотренный статьей 98 УПК РФ, не связанную с содержанием под стражей. Также Лутковская инициировала передачу Савченко на поруки, в связи с чем обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Элле Памфиловой с просьбой поддержать обращение в суд, а также вместе с омбудсменом Украины выступить поручителем за Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.