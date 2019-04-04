В Киеве улицу Ивана Кудри переименовали в честь Джона Маккейна

Новое название получила улица Ивана Кудри.

Депутаты Киевсовета поддержали переименование ул. Ивана Кудри, что в Печерском районе, в честь американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна.

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 71 из 85 депутатов Киевсовета.

На заседании отмечалось, что переименование осуществляется в ответ на соответствующую «общественную инициативу».

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Как сообщал УНИАН, ранее ул. Ивана Кудри планировалось переименовать в ул. Дмитрия Донцова (украинский культурный и общественный деятель). Такую инициативу выдвинули представители фракции «ВО «Свобода» в Киевсовете.

1 апреля президент Украины Петр Порошенко встретился с вдовой сенатора США Джона Маккейна Синди Маккейн, которая приехала в Украину в составе наблюдательной миссии Международного республиканского института.

Во время встречи Порошенко отметил историческую важность наследия сенатора Маккейна в деле становления и развития новой независимой Украины.

Также глава государства сообщил Синди Маккейн, что уже в ближайшее время одной из улиц Киева будет присвоено имя сенатора Джона Маккейна - большого друга и адвоката Украины.