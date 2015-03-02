Мэр Сум поручил усилить охрану вокзалов

Городской голова Сум Александр Лысенко поручил правоохранительным органам с сегодняшнего дня усилить охрану вокзалов в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Лысенко дал правоохранителям сегодня, 2 марта, на аппаратном совещании.

«В Сумах сейчас ситуация в принципе спокойна и стабильная. Но мы все равно должны усилить охрану в местах массового скопления людей, а особенно – на вокзалах. Количество правоохранителей, патрулирующих городские вокзалы, с сегодняшнего дня должно увеличиться», – подчеркнул мэр.

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Как позитивный факт городской голова отметил то, что уже сейчас правоохранители патрулируют город с собаками.

«Однако уверен, что бдительность нужно усилить», – прибавил Лысенко.

В настоящее время в Сумах функционируют железнодорожный и автобусный вокзалы, а также автостанция.