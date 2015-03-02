Мэр Сум поручил усилить охрану вокзалов
Городской голова подчеркнул, что количество правоохранителей, патрулирующих городские вокзалы, с сегодняшнего дня должно увеличиться.
Городской голова Сум Александр Лысенко поручил правоохранительным органам с сегодняшнего дня усилить охрану вокзалов в городе.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Лысенко дал правоохранителям сегодня, 2 марта, на аппаратном совещании.
«В Сумах сейчас ситуация в принципе спокойна и стабильная. Но мы все равно должны усилить охрану в местах массового скопления людей, а особенно – на вокзалах. Количество правоохранителей, патрулирующих городские вокзалы, с сегодняшнего дня должно увеличиться», – подчеркнул мэр.
Читайте такжеВ Сумах усилят меры безопасности из-за теракта в Харькове
Как позитивный факт городской голова отметил то, что уже сейчас правоохранители патрулируют город с собаками.
«Однако уверен, что бдительность нужно усилить», – прибавил Лысенко.
В настоящее время в Сумах функционируют железнодорожный и автобусный вокзалы, а также автостанция.