В Сумах защитные укрытия способны принять лишь около 10% жителей города

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского горсовета, со ссылкой на начальника городского отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александра Даниленко.

«Во времена СССР на территории Сум было около 500 защитных сооружений. Теперь здесь осталось около 120 бомбоубежищ, из них 99 – защитные сооружения, 22 – противорадиационные укрытия. Только треть из них условно готова к принятию людей», – отметил Даниленко.

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По его словам, много укрытий находятся в «полурабочем» состоянии: в основном все они построены в период 1948-1955 годов. У части из них нет электроснабжения, не работает вентиляция. В таком состоянии, в частности, находится самое крупное бомбоубежище, которое расположено на территории завода «Селми» и способно вместить 2,2 тысячи человек.

«Сейчас большинство убежищ используют в качестве спортзалов. Впрочем, в случае опасности убрать лишнее и активировать все системы здесь должны всего за полсуток. Здесь есть все необходимое: кровати, противогазы и медпункты, рабочие туалеты и даже питьевая вода. Однако такой автономии хватит в среднем всего на трое суток», – отметил Даниленко.

Он также сказал, что на данный момент сумчанам практически не удастся попасть в бомбоубежище, поскольку все предприятия, где они расположены, находятся в частной собственности и имеют охрану. Кроме того, в новом законе о гражданской обороне отмечается, что бомбоубежища рассчитаны на работников предприятий, а остальным людям придется прятаться в самых простых укрытиях – подвалах домов, погребах и т.п.

Согласно сообщению, в Сумах существуют проблемы и с доступностью информации о месте расположения защитных сооружений.

Поэтому городской голова Сум Александр Лысенко дал команду распространить ее среди населения, отметив, что делать из этого секрет не стоит, поскольку речь идет о безопасности людей, а враг, если бы хотел, то давно бы уже узнал о системе защиты.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черкассах 33 бомбоубежища из 88 непригодны для гражданской защиты населения.