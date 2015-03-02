Число внутренних переселенцев в Украине превысило миллион человек - ООН

Число внутренне перемещенных лиц в Украине с территорий, пораженных войной, превысило 1 миллион человек.

Как проинформировали УНИАН в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, об этом говорится в новом мониторинговом докладе о ситуации с соблюдением прав человека в Украине, представленном верховным комиссаром Зейдом Раад аль-Хусейном.

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Доклад охватывает период с 1 декабря 2014 года по 15 февраля 2015 года. В нем отмечается, что все аспекты человеческой жизни подверглись негативному влиянию, а положение местных жителей становится все хуже, особенно на территориях, находящихся под контролем вооруженных групп.

”Ситуация в восточной Украине все больше влияет на ситуацию с правами человека в других частях страны. На сегодняшний день зарегистрировано более миллиона внутренне перемещенных лиц, и во многих местах центры для их приема перегружены и недостаточно обеспечены ресурсами”, - говорится в докладе.

В ООН обращают внимание, что после относительного затишья в декабре 2014 года ситуация в сфере безопасности и прав человека на востоке значительно ухудшилась в январе и в начале февраля текущего года. В частности, невыборочные обстрелы населенных пунктов как на подконтрольной Украине территории, так и территории, подконтрольной боевикам, привели к большим потерям среди мирного населения.

«Если эта тенденция продолжится, она откроет новую смертоносную главу этого конфликта, расширяя территорию, на которой верховенство права и защита прав человека практически отсутствуют», – заявил Зейд.

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В докладе выражается беспокойство относительно ограничения на въезд и выезд на территорию, где продолжаются боевые действия.

«Все те, кто остается (на неконтролируемой украинским правительством территории), имеют право на защиту в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека и международного гуманитарного права, которые должны соблюдать все соответствующие стороны. Все нарушения международного гуманитарного права и прав человека должны тщательным образом расследоваться, а те, кто их совершил, – должны немедленно быть привлечены к ответственности», - подчеркивается в докладе.