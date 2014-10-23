Завтра Совбез ООН рассмотрит ситуацию с правами человека в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

«Я хотел бы анонсировать завтрашнее заседание по инициативе Великобритании Совета БезопасностиООН. Будет обсуждаться ситуация с соблюдением прав человека в Украине», - сказал Лукашевич.

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По его словам, в ходе заседания выступит представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

По словам Лукашевича, РФ надеется, что обсуждение будет иметь непредвзятый характер, чем, по его словам, «не отличаются доклады наблюдательной миссии Управления комиссара ООН по правам человека», так как в основу этих докладов ложатся сведения от украинских властей.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены.

По официальным данным украинских властей, более 420 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.