В НАБУ объяснили причину обысков в АРМА - расследование злоупотреблений чиновников на миллионы гривень

Обыски санкционированы постановлением следственного судьи Соломенского райсуда, заверили в НАБУ.

Обыски в помещении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) проводятся в рамках расследования в отношении возможного злоупотребления властью в ряде госорганов и АРМА и нанесении юридическим лицам убытков на 9,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на странице НАБу в Facebook.

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"Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в Киеве. Следственные действия проводятся в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью служебными лицами ряда государственных органов власти, в том числе, правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму свыше 9,5 млн грн", - сообщили в Нацбюро.

Отмечается, что в рамках этого же производства исследуются обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму свыше 3,6 млрд грн группы предприятий ООО "Росток-Холдинг". Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364 УК Украины.

"Во время досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, детективы НАБУ, среди прочего, изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть осуществлены с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий", - добавили в НАБУ.

Отмечается, что обыски санкционированы постановлением следственного судьи Соломенского райсуда.Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ проводят следственные действия в офисе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).