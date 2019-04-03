НАБУ пришло с обысками в офис АРМА (фото)

В пресс-службе НАБУ пообещали в ближайшее время обнародовать информацию относительно данной ситуации.

Детективы Национального антикоррупционного бюро расследований проводят следственные действия в офисе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как передает корреспондент УНИАН, вход в офис АРМА, который находится на углу площади Независимости и улице Бориса Гринченко, заблокирован спецназовцами НАБУ, которые разместились непосредственно за турникетом на проходной внутри здания.

Ни на какие вопросы они не отвечают, предлагая журналистам обращаться в пресс-службу НАБУ.

В свою очередь в пресс-службе НАБУ пообещали в ближайшее время обнародовать информацию относительно этой ситуации.