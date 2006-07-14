Десница Иоанна Крестителя излечила от глухоты 4-месячную Дашу

Чтобы приложиться к святыне, которую в столицу Украины привезли в среду вечером, люди занимали очередь в храм вчера в три утра. А к десяти в Киево-Печерской лавре уже было не протолкнуться: очередь в Крестовоздвиженский храм, где сейчас находятся мощи, вытянулась почти на километр. Дворик храма плотно оцеплен спецподразделением милиции «Беркут». Те, кто уже приложился к деснице, бьют поклоны у выхода храма. Среди прочих и женщина с грудным ребенком. Тут одна из бабок уронила стеклянную банку с картошкой. Малышка повернулась и заплакала.

- Еще! Уроните что-то еще! - вдруг закричала мама девочки, растерянно оглядываясь по сторонам. Народ стушевался и молча глядел на странную прихожанку.

- Ну похлопайте тогда! Давайте! Только станьте подальше! - кричала женщина.

Никто не хлопал. Тогда женщина принялась трясти малютку, то и дело повторяя:

- Дашенька, слышишь?! Да? Ты слышишь маму?

Девочка в ответ заплакала еще сильней и уставилась на мужчину, который громко звал своего сына. Затем женщина вдруг неожиданно успокоилась и замолчала. Прижала к груди Дашеньку и, тихо улыбаясь, застыла у храма. Потом упала на колени. Люди пожали плечами и пошли по своим делам.

- Простите, а что случилось? - поинтересовались мы у женщины, которая представилась Натальей из Киевской области.

- Как что? Так ведь Дашка ничего не слышала, не реагировала на звуки. Она с рождения глухая. Врачи сказали - навсегда. А тут такое! Но я знала, я молилась! Только Христос знает, как я молилась! А муж не верил, не хотел в Лавру пускать. Господи, а если бы я его послушала?!

СПРАВКА

Святой Иоанн Креститель (Предтеча), или «посланец» Христа, предсказавший его приход, образует связующее звено между Ветхим и Новым Заветом. Он последний в ряду ветхозаветных пророков и первый святой Нового Завета, в котором рассказывается его история. Иоанн Креститель, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, был родственником Христа по матери. В возрасте примерно 30 лет он вышел на берег Иордана проповедовать покаяние и готовить народ к принятию Спасителя. Он сподобился крестить (десницей, то есть правой рукой) Иисуса в водах Иордана и подтвердил таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя. Земная жизнь Иоанна Предтечи окончилась казнью – по указу царя Ирода пророку отрубили голову. Тело святого погребли в Севастии, затем евангелист Лука перенес правую руку Иоанна Крестителя в Антинохию, а когда возникла опасность ее захвата мусульманами, христианскую святыню перевезли в Константинополь. Позже она оказалась на Мальте, а в 1799 году, когда Мальтийский орден возглавил Павел I, передал десницу Предтечи в Россию. После революции 1917-го года святыня покинула пределы этой страны и с тех пор хранится в Черногории.

Комсомольская правда в Украине