МВД: возле Нацбанка будет патрулировать батальон "Киев-1" - BBC

Общественный порядок возле Национального банка Украины во время проведения там акций протеста будет охранять батальон особого назначения "Киев-1", сообщили в МВД, передает BBC Украина.

В милиции говорят, что приняли такое решение после того, как митингующие "выразили свое доверие именно к этому батальону".

Куратор батальона и депутат Верховной Рады Евгений Дейдей пояснил, что такие меры приняли, чтобы избежать повторных провокаций и конфликтов у НБУ.

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Накануне вечером там произошли столкновения. Милиция сначала заявила, что не применяла силы против митингующих и палатки демонтировали коммунальщики.

Активисты утверждают, что палатки сносила милиция.

В сети появилось видео, на котором видно, как люди в форме и касках оттесняют участников митинга. Один из мужчин, который представился милиционером, сказал, что протестующие "нарушают благоустройство Киева".

Ранее украинские СМИ со ссылкой на активистов сообщили, что пострадали по меньшей мере четверо людей.