Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе арестовал 11 крымскотатарских активистов - СМИ

Некоторые судьи умудрялись проводить слушания за пять минут, отмечает Семедляев.

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя до 15 мая арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Об этом проекту Радио Свобода Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.

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«Заседания проходили в закрытом режиме. Некоторые судьи умудрялись проводить слушания за пять минут. Их не кормили. Насколько я знаю, родственникам не разрешали передать еду, воды только дали попить», - рассказал Семедляев.

Здание суда окружили российские силовики. Они требовали от людей, которые пришли поддержать задержанных, отойти от здания, предупреждая об административной ответственности за «участие в несанкционированных собраниях».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводились по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Сегодня, 28 марта, стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых вчера проводили обыски.

Подконтрольный Кремлю так называемый «суд» рассматривает ходатайство о мерах фигурантам второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», сегодня известно о вынесении решений об аресте 11 из задержанных крымских татар. Заседания проходят в закрытом режиме.

Украинские дипломаты проводят встречи с международными партнерами по поводу новой волны преследований оккупантами крымских татар.

Деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена в Украине.