Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе арестовал 11 крымскотатарских активистов - СМИ
Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя до 15 мая арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
Об этом проекту Радио Свобода Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.
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«Заседания проходили в закрытом режиме. Некоторые судьи умудрялись проводить слушания за пять минут. Их не кормили. Насколько я знаю, родственникам не разрешали передать еду, воды только дали попить», - рассказал Семедляев.
Здание суда окружили российские силовики. Они требовали от людей, которые пришли поддержать задержанных, отойти от здания, предупреждая об административной ответственности за «участие в несанкционированных собраниях».
Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.
Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе.
В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводились по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
Сегодня, 28 марта, стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых вчера проводили обыски.
Подконтрольный Кремлю так называемый «суд» рассматривает ходатайство о мерах фигурантам второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», сегодня известно о вынесении решений об аресте 11 из задержанных крымских татар. Заседания проходят в закрытом режиме.
Украинские дипломаты проводят встречи с международными партнерами по поводу новой волны преследований оккупантами крымских татар.
Деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена в Украине.