Аваков приехал "разбираться с ситуацией" возле Нацбанка

Об этом сообщает пресс-служба МВД

"Арсен Аваков прибыл к месту проведения акции протеста под Нацбанком. Сейчас он разбирается с ситуацией на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, под Нацбанком между протестующими "Финансового майдана" и правоохранителями возникла драка.

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"Милиция снесла бульдозерами палатку, где мы пытались спрятаться от дождя. Милиция поехала на нас бульдозером. Дошло до драки активистов с правоохранителями. У нескольких человек есть кровь и травмы", - сообщили активисты "Финансового майдана".

Киевская милиция опровергла сообщения о примененнии силы в отношении протестующих.