Аваков приехал "разбираться с ситуацией" возле Нацбанка
01:37, 27 февраля 2015Общество
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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков прибыл на место акции протеста возле здания НБУ, где произошла стычка между правоохранителями и митингующими.
Аваков поехал "разбираться с ситуацией" возле Нацбанка / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба МВД
"Арсен Аваков прибыл к месту проведения акции протеста под Нацбанком. Сейчас он разбирается с ситуацией на месте", — говорится в сообщении.
Напомним, под Нацбанком между протестующими "Финансового майдана" и правоохранителями возникла драка.
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"Милиция снесла бульдозерами палатку, где мы пытались спрятаться от дождя. Милиция поехала на нас бульдозером. Дошло до драки активистов с правоохранителями. У нескольких человек есть кровь и травмы", - сообщили активисты "Финансового майдана".
Киевская милиция опровергла сообщения о примененнии силы в отношении протестующих.
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