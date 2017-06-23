Прокуратура сообщила о подозрении "ротному" "Самообороны Крыма" за избиение нардепа

Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконных действий представителей незаконно созданного вооруженного формирования «Самооборона Крыма».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

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Установлено, что один из так называемых ротных «Самообороны Крыма» совместно с другими членами этого формирования в начале марта 2014 года в г. Симферополе из хулиганских побуждений, используя специально приспособленный и заранее заготовленный предмет, нанесли телесные повреждения гражданину Украины, находившемуся на территории полуострова Крым с целью поддержки украинских военных и проукраинских активистов, который в настоящее время является народным депутатом Украины.

Вместе с тем, этот же «ротный» причастен к незаконному лишению свободы, сопровождавшемуся пытками и нанесением телесных повреждений, гражданина Украины, который также выражал свою проукраинскую позицию на территории Автономной Республики Крым.

В отношении представителя указанного незаконно созданного вооруженного формирования составлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении указанного лица в государственный и международный розыск.