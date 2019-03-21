Надя Дорофеева удивила фанов в Instagram новым образом (фото)

Также в кадре артистка "засветила" стройные ножки.

Популярная украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева снова удивила публику новым снимком.

Читайте такжеАни Лорак появилась в образе total black (фото)

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором появляется в непривычном образе: белой рубашке, галстуке и удлиненном черном жакете под пояс. Дополнила образ Дорофеева укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем.

Ранее популярная украинская группа "Время и Стекло" представила свою первую украиноязычную песню "Дим". Черно-белый клип на песню опубликован на официальном Youtube-канале группы.

Новая видеоработа отличается от предыдущих работ группы минимализмом: только черный фон, дым и танцующие Надя Дорофеева и Позитив.