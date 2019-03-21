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Надя Дорофеева удивила фанов в Instagram новым образом (фото)

16:56, 21 марта 2019
Общество
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Фото удивило фанов исполнительницы / instagram.com/nadyadorofeeva

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором появляется в непривычном образе: белой рубашке, галстуке и удлиненном черном жакете под пояс. Дополнила образ Дорофеева укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем.

Ранее популярная украинская группа "Время и Стекло" представила свою первую украиноязычную песню "Дим". Черно-белый клип на песню опубликован на официальном Youtube-канале группы.

Новая видеоработа отличается от предыдущих работ группы минимализмом: только черный фон, дым и танцующие Надя Дорофеева и Позитив.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева