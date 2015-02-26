Госдепартамент США заявил о неприемлемости содержания Савченко под стражей
08:23, 26 февраля 2015Общество
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Содержание в России под стражей украинки Надежды Савченко и обращение с ней неприемлемы ни по каким стандартам.
REUTERS
Государственный департамент США призвал Россию придерживаться обязательств по минскими договоренностями и немедленно освободить и Надежду Савченко, и других украинских заложников, передает радио "Свобода".
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США глубоко обеспокоены решением суда в России продлить арест члена украинского парламента Надежды Савченко до 13 мая, заявил Госдепартамент, напомнив, что она голодает уже 75 дней в знак протеста против содержания в России как заложница.
США резко осуждают дальнейшие злоупотребления в отношении Надежды Савченко и глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния ее здоровья, говорится в заявлении.
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