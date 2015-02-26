За информацию о мариупольском убийце МВД обещает 100 тыс. грн

Об этом сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

Читайте такжеВ МВД установили личность боевика, который обстрелял правоохранителей в Мариуполе

"Милиция Донецкой области выплатит вознаграждение 100 тыс. гривен за информацию, которая поможет задержать преступника Николая Гриненко, 1986 г.р., жителя Мариуполя, совершившего умышленное убийство сотрудника милиции 23 февраля текущего года и причастного к теракту в Мариуполе в декабре прошлого года", - сказано в сообщении.