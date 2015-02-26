За информацию о мариупольском убийце МВД обещает 100 тыс. грн

01:25, 26 февраля 2015
Общество
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Милиция Донецкой области выплатит вознаграждение 100 тысяч гривен за информацию, которая поможет задержать 29-летнего преступника Николая Гриненко, который убил милиционера в Мариуполе.

omenahistoricalsociety.com

Об этом сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

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"Милиция Донецкой области выплатит вознаграждение 100 тыс. гривен за информацию, которая поможет задержать преступника Николая Гриненко, 1986 г.р., жителя Мариуполя, совершившего умышленное убийство сотрудника милиции 23 февраля текущего года и причастного к теракту в Мариуполе в декабре прошлого года", - сказано в сообщении.

Допис by Vyacheslav Abroskin.
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