За информацию о мариупольском убийце МВД обещает 100 тыс. грн
01:25, 26 февраля 2015Общество
3577 0
Милиция Донецкой области выплатит вознаграждение 100 тысяч гривен за информацию, которая поможет задержать 29-летнего преступника Николая Гриненко, который убил милиционера в Мариуполе.
За информацию о мариупольском убийце МВД обещает 100 тыс. грн / omenahistoricalsociety.com
Об этом сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
Читайте такжеВ МВД установили личность боевика, который обстрелял правоохранителей в Мариуполе
"Милиция Донецкой области выплатит вознаграждение 100 тыс. гривен за информацию, которая поможет задержать преступника Николая Гриненко, 1986 г.р., жителя Мариуполя, совершившего умышленное убийство сотрудника милиции 23 февраля текущего года и причастного к теракту в Мариуполе в декабре прошлого года", - сказано в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter