Крымскому мосту предрекли серьезную катастрофу

Безграмотно установленные опоры моста и повышенная нагрузка из-за движения поездов существенно увеличивают риски ЧП.

Геологические условия, большие нагрузки и внешние факторы могут привести к повреждению железнодорожных путей на Крымском мосту и привести к катастрофе.

Об этом заявил автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский, передает "Обозреватель".

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"Там действительно геологические условия очень плохие. Прочные грунты там находятся очень глубоко, а сваи нужно вбивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры. И сама схема моста очень неудачная, он очень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры", – сообщил он.

По его словам, любой наклон поперечины моста может привести к схождению поезда с рельсов. Но не только внешние факторы влияют на устойчивость опор, но и нагрузка, которая усилится после запуска грузовых и пассажирских поездов.

"Максимальные нагрузки лимитированы строительными нормами при проектировании железнодорожных мостов. Но и эти нормы сейчас часто неграмотно составляются. Движение – это вибрация, не только движение воды или льда, просадки опор и геология, но и внешняя вибрация от нагрузки, это все влияет на безопасность", – заявил инженер.

Ранее сообщалось, что у оккупантов в аннексированном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту. В поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми.