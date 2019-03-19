В Украине отцам хотят дать возможность брать 10-дневный оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка

Сейчас отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения заработной платы предоставляется по желанию мужу, чья жена находится в послеродовом отпуске.

В Украине мужчины смогут брать десятидневный оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка.

Об этом пишет УП. Жизнь со ссылкой на зарегистрированный в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках".

"В связи с рождением ребенка, отцу, который находится в браке с матерью ребенка, на основании свидетельства о рождении предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней", говорится в проекте закона. "Это позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равных возможностей в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка", - говорится в пояснительной записке.

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Сейчас отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения заработной платы предоставляется по желанию мужу, чья жена находится в послеродовом отпуске.

По данным международной организации Save the Children Ukraine, Украина занимает 78 место в мире по уровню материнского комфорта. Возможность получить отпуск после рождения ребенка для папы, предусмотрена в законодательстве ряда стран, в частности, в Норвегии (две недели дополнительного оплачиваемого отпуска), Исландии (папа может получить три месяца наравне с женщиной; ему выплачивается пособие в размере 80% от его среднего заработка), Великобритании (отец имеет право провести 2 недели с ребенком с сохранением зарплаты до 90%), Португалии (закон обязывает отца провести 5 дней с ребенком; отпуск оплачивается, в случае отказа – штраф).