Пьяную фанатку Олега Винника наказали за попытку сорвать концерт в Одессе

Пьяная фанатка громко материлась и лезла на сцену к певцу. Полицейские задержали "волчицу" и доставили в райотдел.

Поклонница популярного украинского певца Олега Винника пыталась пробраться к своему кумиру на сцену. Женщину уже наказали за нарушение порядка.

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Об этом сообщает "УСИ-Одесса" со ссылкой на реестр судебных решений. Отмечается, что инцидент произошел в Одессе еще в новогоднюю ночь, но заседание суда состоялось только 12 марта.

Пьяная фанатка громко материлась и лезла на сцену к певцу. Полицейские задержали "волчицу" и доставили в райотдел.

Позже выяснилось, что женщина не замужем, имеет троих детей и работает техником. В суде одесситка не могла вспомнить всех обстоятельств случившегося из-за того, что на концерте находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако вину свою признала и получила штраф в размере 435 гривень.

Как сообщал УНИАН, недавно популярная украинская певица Злата Огневич стала жертвой нападения агрессивного поклонника. Инцидент произошел около ее дома. Артистка отметила, что в этот момент, к счастью, рядом с ней находился ее водитель.