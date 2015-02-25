У суда остается последняя возможность изменить Савченко меру пресечения – адвокат

Об этом адвокат Савченко Марк Фейгин написал в Twitter.

Фейгин напомнил, что "в 12.00 в зале 225 (либо 422) в Мосгорсуде пройдет заседание по жалобе защиты на решение Басманного суда на продление ареста Савченко".

"У суда остается практически последняя возможность изменить меру пресечения невиновной Надежды Савченко, либо рискнуть дать ей умереть", - подчеркнул адвокат.

У суда остаётся практически последняя возможность изменить меру пресечения невиновной Надежды Савченко, либо рискнуть дать ей умереть. — Mark Feygin (@mark_feygin) February 25, 2015

Он также отметил, что защита Савченко представит исчерпывающие процессуальные основания для изменения меры пресечения с ареста на любую иную.

Читайте такжеСавченко не привезут в суд на рассмотрение апелляции на ее арестКак сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Как отметил президент Украины Петр Порошенко, комментируя подписанные договоренности, они, в частности, предусматривают освобождение всех заложников в течение 19 дней.

13 февраля пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что вопрос о Савченко на переговорах в Минске в "нормандском формате" не обсуждался.

Ранее, 10 февраля, Басманный суд Москвыпродлил срок ареста Савченко до 13 мая.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России украинского пилота обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.