Среди погибших во взрыве в Харькове есть милиционер - предварительные данные

В Харькове среди погибших в результате взрыва в колонне проукраинских активистов, которые принимали участие в митинге в поддержку единства Украины, по предварительной информации, погиб работник милиции

Об этом корреспондента УНИАН стало известно от источника в руководстве облуправления милиции.

В данное время продолжается шествие в память погибших воинов АТО и участников Революции Достоинства. Участники шествия дошли до площади Конституции без инцидентов.

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В эти минуты начинается общественная панихида с участием православных, католических, протестантских и мусульманских священников.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове, возле Дворца спорта, во время митинга в поддержку единства Украины произошел взрыв.

Один из очевидцев происшествия сообщил корреспонденту УНИАН, что взрыв произошел около 13.15, когда участники митинга сформировали колонну, чтобы отправиться в центр города.

По словам очевидца, вероятнее всего, взорвалась граната, которую неизвестные бросили из автомобиля, проезжавшего возле начала колонны.

По данным прокуратуры, согласно предварительной информации, в результате взрыва погибли три и больше 10 человек пострадали.