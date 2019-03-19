Киев сковали 8-балльные пробки (карта)

Из-за ремонта Шулявского моста движение по проспекту Победы в сторону центра парализовано.

Ремонтные работы на столичном Шулявском путепроводе второй день подряд парализуют движение по проспекту Победы. Пробка тянется от станции метро "Житомирская" до самой Шулявки по направлению к центру города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Однако проспект Победы не единственное место, где затруднено движение. В целом, ситуация на дорогах города оцениваются в 8 баллов.

Так, "тянучка" наблюдается на Кольцевой дороге от проспекта Курбаса в сторону Одесской площади. Также затруднено движение по прилегающей к Окружной улице Соборной.

Большая пробка образовалась на Голосеевском проспекте, от пересечения с улицей Героев Обороны до станции метро "Голосеевская". Частично затруднено движение по проспекту Лобановского.

Также сложная дорожная ситуация на Подоле, в частности парализованы улицы Набережно-Луговая и Набережно-Крещатицкая.

Также пробки наблюдаются на всех мостах через Днепр в сторону центра. Самая сложная ситуация на Северном и Дарницком мостах.

На левом берегу Киева движение парализовано по улицам, ведущим к мостам на правый берег. Так, пробки образовались на проспекте Соборности, Броварском проспекте, проспекте генерала Ватутина, Дарницком шоссе и проспекте Бажана, от станции метро "Позняки" до выезда на Южный мост.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Киеве начался демонтаж Шулявского путепровода.