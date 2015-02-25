В Крыму продолжается давление на СМИ - правозащитники

Об этом говорится в отчете Крымской полевой миссии по правам человека за январь 2015 года, размещенном на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"В Крыму продолжается давление на СМИ в формах отказа в регистрации, обысков, конфискации и порчи имущества, отказа в продлении аренды помещений, задержания журналистов и угроз в их адрес", - говорится в отчете.

Так, 22 января стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) отказала в регистрации информационному агентству "QHA". Из уведомления об отказе в регистрации неясно, на каком основании принято данное решение – Роскомнадзор ссылается только на ст. 13 Закона "О СМИ", которая всего лишь констатирует право уполномоченных органов отказывать при определенных условиях в регистрации.

26 января на телеканале АТР прошел обыск с привлечением большого количества вооруженных сотрудников ОМОНа, который повлек краткосрочную приостановку аналогового вещания и парализовал на один день работу информационной службы новостей АТР. Основанием для проведения обыска стали оперативные данные о том, что на телеканале есть материалы, имеющие отношение к расследованию уголовного дела №2014467091 по факту смерти двух человек во время событий 26 февраля 2014 года перед Верховным Советом АРК, в то время как администрация телеканала на запрос органов следствия сообщила, что все материалы уничтожены.

"В то же время веских оснований для привлечения к следственным действиям, которые проводили сотрудники Следственного комитета РФ и Центра противодействия экстремизму с привлечением вооруженных сотрудников ОМОН, не было. При проведении следственных мероприятий отмечены факты препятствования журналисткой деятельности сотрудников телеканала", - говорится в отчете.

Отмечается, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович осудила рейд представителей силовых структур Крыма на телекомпанию ATR в Симферополе, считая это вмешательством в работу свободных и независимых СМИ.

28 января перед проведением судебного заседания, связанного с гражданством Александра Кольченко, оператора телеканала "Черноморская" не допустили в здание Киевского районного суда г. Симферополя. Охрана мотивировала свой отказ отсутствием решения судьи о разрешении видеосъемки, аргументы о съемке общих планов внутри суда, а не самого судебного заседания, во внимание приняты не были.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму отменяют льготы на проезд для студентов29 января закончился срок подачи документов для участия в конкурсе "на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот, на территории новых субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополь", который запланирован в рамках заседания Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию 25 февраля 2015 года. Для участия в конкурсе необходимо было предоставить свидетельства о регистрации средства массовой информации (радиоканала), а также универсальную лицензию на радиовещание, в которой указана работа - радиовещание радиоканала.

"Равноправное участие крымских радиовещателей в конкурсе, а также предоставление запрашиваемых для участия в конкурсе документов со стороны крымских радиовещателей в настоящее время невозможно – еще не все радиовещатели зарегистрированы в качестве СМИ", - говорится в отчете и отмечается, что универсальную лицензию на радиовещание радиоканала, никто из радиовещателей Крыма не имеет.

Читайте такжеКрымские татары пока не будут проводить КурултайТакже Администрация Черноморской телерадиокомпании завершила анализ технического состояния оборудования, которое было возвращено после изъятия в рамках обеспечения хозяйственного спора телеканала с радио-телевизионным передающим центром. Определить точную сумму ущерба, возникшего в результате изъятия оборудования, не удалось, однако установлено, что часть компьютеров возвращены недоукомплектованными (на одном компьютере отсутствует жесткий диск на 3 Тбайт, на другом – звуковая карта стоимостью около 600 у.е.), а также в некомплектном состоянии возвращено все съемочное оборудование – на всех камерах отсутствуют аккумуляторные батареи, на некоторых исчезли карты памяти, микрофоны и другие элементы.

Кроме того, установлено, что за время хранения изъятого оборудования, жесткие диски персональных компьютеров снимались, по всей вероятности, для копирования хранящейся на них информации.

*** Крымская полевая миссия осуществляет свою мониторинговую деятельность на Крымском полуострове с 5 марта 2014 года и является результатом объединения усилий ряда правозащитных организаций из Украины, России, других стран СНГ, а также международных организаций.

Выводы указанной работы построены на результатах сбора информации "из первых рук" (наблюдение за ситуацией и событиями в Крыму, интервьюирование представителей ключевых целевых групп), мониторинга СМИ, анализа событий и законодательной базы, а также на основе официальных статистических данных.

Крымская полевая миссия ежемесячно готовит аналитический отчет с анализом ситуации в области прав человека в Крыму после аннексии полуострова в марте 2014 года.