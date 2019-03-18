Гороскоп на неделю: астролог рассказал, что ждет каждый знак Зодиака

Близнецы исполнят заветную мечту, а Льва ждут серьезные перемены, говорят астрологи.

Появился гороскоп на неделю, 18 - 24 марта. Астрологи советуют на этой неделе прислушаться к подсказкам небесных светил.

Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 18 - 24 марта.

ОВЕН. Приложите усилия к тому, чтобы реализовать свои замыслы, ведь от этого зависит ваше финансовое благополучие. Будьте готовы, что придется со всей ответственностью отвечать даже за самые маленькие промахи в работе.

ТЕЛЕЦ. С большими достижениями на профессиональном поприще придется немножко подождать. Нужно будет заняться делами неотложными, хотя они вам могут и не нравиться. Не спешите громко протестовать, держите свое мнение при себе.

БЛИЗНЕЦЫ. Все сложится наилучшим образом на службе, если будете целенаправленно идти к своей цели, не обращая внимания на проделки недоброжелателей и интриганов. Радует то, что улучшится материальное положение и вы получите возможность реализовать свою мечту.

РАК. В ваших руках все спорится сейчас, имеете все шансы добиться отличных результатов на служебном поприще. Хороший период ожидается для встреч, деловых поездок, налаживания плодотворных контактов.

ЛЕВ. Готовьтесь к тому, что скоро в вашей жизни наступят серьезные перемены. Ваш авторитет заметно возрастет, не придется согласовывать каждый свой шаг с руководством, получите больше самостоятельности в принятии решений.

ДЕВА. Постигайте новое, стараясь извлечь от каждой встречи с интересным человеком пользу для себя. Не исключено, что ваше настроение будет меняться, параллельно появятся другие цели и желания. Избегайте раздражительности и нервозности.

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ВЕСЫ. Вполне вероятно, что на службе вам предложат более престижную должность — нужно быть готовым к этому. Не забывайте, что достаток напрямую зависит от усилий, которые вы прикладываете. Четкий план действий и следование каждому его пункту весьма важны для вас сейчас.

СКОРПИОН. Удастся завершить в срок намеченное ранее, что обязательно сулит неплохую прибыль. Предстоящий период не самый благоприятный для того, чтобы начинать что-то новое. Самое время провести работу над допущенными ошибками, сделать нужные выводы.

СТРЕЛЕЦ. О своих планах лучше пока никому не говорить, особенно это касается коллег и деловых партнеров. Прислушивайтесь к собственной интуиции, игнорируя советы доброжелателей. Для того чтобы избавиться от вредных привычек, вам не потребуется сейчас прилагать особые усилия.

КОЗЕРОГ. Результаты работы превзойдут все прогнозируемые ожидания, что не может не радовать. Естественно, настроение повысится, вы сумеете объективно оценить сложившуюся ситуацию, что, конечно же, поможет избежать серьезных ошибок.

ВОДОЛЕЙ. Целеустремленность и решительность, проявленные вами, обязательно принесут свои плоды. Чтобы обрести душевное равновесие, необходимо работать над собой постоянно, объявляя настоящую войну лени. Будьте терпимее в отношениях с близкими.

РЫБЫ. Чтобы раскрыть свой творческий потенциал, вам не придется делать что-то особенное, выходящее за рамки привычных занятий. Эмоции порой мешают раскрыть способности, которыми обладаете. Нужно с этим постоянно бороться, воспитывая в себе спокойствие.