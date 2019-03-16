Украинцев нет среди пострадавших в результате теракта в Новой Зеландии
17:26, 16 марта 2019Общество
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Консул Украины выяснял информацию о гражданстве пострадавших и погибших в результате вооруженного нападения на посетителей двух мечетей в Новой Зеландии.
REUTERS
Украинских граждан нет среди погибших или раненых в результате вооруженного нападения на посетителей двух мечетей в Новой Зеландии.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших и погибших", - заявил Кирилич.
Как сообщал УНИАН, 15 марта в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погибли 49 человек, еще около 20 получили ранения.
Консул Украины выяснял информацию о гражданстве пострадавших в результате теракта.
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