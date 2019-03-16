цей матеріал доступний українською

Украинцев нет среди пострадавших в результате теракта в Новой Зеландии

17:26, 16 марта 2019
Общество
38 0
REUTERS

Читайте такжеСутки после трагедии: новозеландский город Крайстчерч устелили цветами после массовой бойни в мечетях (фоторепортаж)

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших и погибших", - заявил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погибли 49 человек, еще около 20 получили ранения.

Консул Украины выяснял информацию о гражданстве пострадавших в результате теракта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Новая Зеландия#украинцы#теракт