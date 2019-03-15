Пикантное фото MARUV взбудоражило сеть

В сети восхищены образом MARUV.

Украинская певица MARUV, которая одержала победу в нацотборе на Евровидение 2019, но отказалась представлять страну на песенном конкурсе в Израиле, показала откровенное фото.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в корсетном черном кожаном платье, под которым - белая обтягивающая кофта.

В глаза бросается то, что исполнительница без бюстгальтера. Дополнила образ MARUV черным платком и темной помадой.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.