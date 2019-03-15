"Упадок и разруха": экс-глава Донецкой ОГА рассказал об ужасных условиях жизни в ОРДЛО

По его словам, население сегодня переживает нелегкие времена.

Россия сворачивает материальную помощь оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, в результате населению ОРДЛО выживать все сложнее. При этом местные жители продолжают обвинять Украину во всех бедах.

Об этом рассказал экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко, передает «Обозреватель». По его словам, России трудно удерживать этот регион, поскольку "все, что можно было вывезти ценного, уже вывезено".

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"Сейчас там упадок и разруха, затоплены многие шахты, вывезенные заводы, вырезан практически весь металл. Запасы иссякают, гуманитарных конвоев сегодня почти нет. Людям трудно выживать в таких условиях. Своего производства, которое могло бы поднимать экономику оккупированных территорий, практически нет", — рассказал экс-глава Донецкой области.

По его словам, население сегодня переживает нелегкие времена.

"Очень высокие цены на еду. Ситуация будет ухудшаться. Люди, которые могли уехать, уже уехали и работают — кто в Россию, кто в другие страны. Большинство населения, которое осталось, не может выехать — или некуда ехать, или привязаны к родителям , которые остаются там и наотрез отказываются куда-то выезжать, готовы там умирать. А люди, которые работают на государственной службе, там получают небольшие деньги", — сообщил он.

Как отметил Кихтенко, проблема с пенсиями и различными социальными выплатами "существует, и каждый раз будет усиливаться все больше и больше".

"С большими потугами 60-70% пенсионеров имеют возможность получать мизерную пенсию, на которую очень трудно прожить", — заявил он.

При этом, по словам экс-главы Донецкой области, жители оккупированных территорий уверены, что Украина отказалась от них, "потому что Россия дает свет, газ, медикаменты, делает доплаты к пенсиям, частично финансирует, а Украина поставила заслон".