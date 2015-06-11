Порошенко отправил в отставку Кихтенко, вместо него главой Донецкой ОГА стал Жебривский
Порошенко поблагодарил предыдущего председателя ОГА Александра Кихтенко за работу.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что новым председателем Донецкой областной государственной администрации назначен Павел Жебривский.
Об этом он заявил в своем выступлении перед активом Донецкой области во время рабочей поездки в регион.
"Сегодня я хотел бы вам представить нового председателя областной государственной администрации Донецкой области - Павла Ивановича Жебривского", - сказал он.
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Порошенко поблагодарил предыдущего председателя ОГА Александра Кихтенко за работу.
Порошенко поблагодарил предыдущего председателя ОГА Александра Кихтенко за работу.
"Генералу Кихтенко я предложил перейти на другую ответственную работу, но он будет рядом со мной и будет помогать Павлу Ивановичу, и будет заниматься в том числе вопросами Донецкой области", - сказал глава государства.
До назначения председателем Донецкой ОГА Жебривский с 19 января 2015 года занимал должность начальника управления ГПУ по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение.