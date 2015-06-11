Порошенко отправил в отставку Кихтенко, вместо него главой Донецкой ОГА стал Жебривский

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что новым председателем Донецкой областной государственной администрации назначен Павел Жебривский.

Об этом он заявил в своем выступлении перед активом Донецкой области во время рабочей поездки в регион.

"Сегодня я хотел бы вам представить нового председателя областной государственной администрации Донецкой области - Павла Ивановича Жебривского", - сказал он.

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Порошенко поблагодарил предыдущего председателя ОГА Александра Кихтенко за работу.

Порошенко поблагодарил предыдущего председателя ОГА Александра Кихтенко за работу.

"Генералу Кихтенко я предложил перейти на другую ответственную работу, но он будет рядом со мной и будет помогать Павлу Ивановичу, и будет заниматься в том числе вопросами Донецкой области", - сказал глава государства.

До назначения председателем Донецкой ОГА Жебривский с 19 января 2015 года занимал должность начальника управления ГПУ по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение.