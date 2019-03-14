Киевское метро сегодня изменит режим работы из-за футбольного матча

На станции метро «Льва Толстого» на выход будет работать только один эскалатор, поэтому возможно скопление людей.

В столице вечером из-за проведения футбольного матча могут ввести ограничения на вход на станцию метро «Олимпийская».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

Кроме того, на станции «Льва Толстого» на выход будет работать только один эскалатор, поэтому возможно скопление людей.

Станция метро «Дворец спорта» будет работать без ограничений.

Как сообщалось, на НСК «Олимпийский» в 19.55 начнется матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором ФК "Динамо" будет принимать "Челси".