Львовянин сорвал самый большой фитнес-джекпот!!!

В понедельник, 23 февраля, в фитнес-клубе Sport Life на Сыхове определился счастливый обладатель 5-ти лет бесплатного фитнеса – Кульчицкий Юрий Стефанович!

Организатор беспроигрышной лотереи во Львове – сеть фитнес-клубов Sport Life – в течение всего февраля дарит всем новоиспеченным клиентам возможность выиграть подарочные сертификаты. И вот в понедельник пополудни фортуна выбрала счастливчика – Кульчицкий Юрий Стефанович выиграл 5 лет фитнеса или 1 825 дней занятий в зале!

Юрий Стефанович уже два года тренируется в фитнес-клубе Sport Life на Сыхове. По его словам, хоть и врачи запретили активный образ жизни, он все равно пошел заниматься в зал, а это в его-то 68 лет! «Я не сразу понял, что произошло: какой выигрыш, какие 5 лет фитнеса? Девочки-менеджеры радовались, а я ничего не понимал. Ведь я просто хотел продлить действие абонемента, вести здоровый образ жизни, заниматься на тренажерах, а тут такое – джек-пот! До сих пор не верится, что мне так повезло, я ведь в жизни еще ни разу ничего не выигрывал», - поделился своей радостью Юрий Стефанович.

По словам Лазорко Виктории, сервис-менеджера клуба, сначала Юрий Стефанович не хотел принимать участие в лотереи. «Я практически силой заставила Юрия Стефановича поучаствовать, а когда он выиграл, сначала не поверил и подумал, что это розыгрыш. Он буквально был ошарашен такой новостью. Вот и как теперь не верить в фортуну, когда на твоих глазах люди выигрывают 5 лет бесплатного фитнеса?!».

Все честно – победителю достался абонемент, который действует в любом клубе сети Sport Life, сроком на 5 лет. А сеть Sport Life – это 80 спортивных бассейнов с пятиуровневой системой очистки; 120 просторных тренажерных залов, укомплектованных современным профессиональным оборудованием и 130 студий, в которых проходят более 350 видов различных тренировок: от функционального тренинга наTRX до зумбы и пилатеса на реформерах.

Беспроигрышная лотерея не только не заканчивается, но и переходит на всеукраинский уровень! Теперь каждый поклонник спорта сможет стать счастливым обладателем 5-ти лет бесплатного фитнеса. Таким образом, Sport Life поощряет своих клиентов за выбор действительно лучшего спорткомплекса!

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