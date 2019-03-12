Журналисты раскрыли схему крышевания попрошаек в метро Киева (видео)

Журналисты рассказали, что попрошайничество - прибыльный бизнес.

Вы, наверное, думаете, что метро или подземный переход – обычное средство передвижения и место для граждан. Но не все так просто.

Это - специально оборудованная площадка для торговли людьми. Как это работает и главное – кто на этом зарабатывает – рассказали журналисты программы "Гроші".

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Журналисты напомнили историю с женщиной, которая летом 2018 года на одной из станций киевского метрополитена просила милостыню с котенком, которому она пыталась откусить лапу.

Поэтому в программе "Гроші" решили узнать, кто крышует фейковых нищих и сколько они зарабатывают.

Отмечается, что попрошайничать в метро действительно запрещено, но не всем. Тем, кто за это заплатит, это якобы позволяют.

Журналисты подсчитали, что за неделю попрошайничеством можно заработать 3 тысячи гривень.

"Выходит, здесь (в подземке) якобы есть собственный "надзиратель"... в Зависимости от работы и прибыльности точки он берет от 20 до 70 гривень в день... За месяц он зарабатывает минимум 10 тысяч гривень", - говорится в сюжете "Грошей".

Журналисты рассказали и о причастности к этой схеме полицейских.