Новый сюжет о хищениях в "оборонке": в ГПУ отреагировали на обвинения во взяточничестве (видео)

В последней части расследования говорится, что о хищениях знали в Генпрокуратуре, Службе безопасности, НАБУ и других органах.

Следственные органы знали о коррупции в оборонной сфере, но закрывали дела за взятки.

Как доказательство в Bihus.info приводят переписки фигурантов оборонного скандала с представителями СБУ и НАБУ, говорится в сюжете ТСН.

В Генпрокуратуре ТСН заявили, что не расследуют дела, связанные с коррупцией - этим занимается НАБУ – и поэтому отвергают обвинения в затягивании дел или взяточничестве. Комментариев других ведомств пока нет.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, все разговоры о взятках для закрытия или затягивания дела со стороны ГПУ «не соответствуют действительности».

Она заявила, что сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного «слива» материалов производства.

«В ГПУ расследуется только одно производство. В его рамках закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления. Соответственно, было два направления расследования. Первое - мошенничество. Этот эпизод в суде из прошлого, 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования - Рогозой. Второе - по неуплате налогов. Объявлено подозрение, там немалая сумма недоимки в госбюджет», - написала пресс-секретарь генпрокурора на своей странице в Facebook.

В последней части расследования говорится, что о хищениях знали в Генпрокуратуре, Службе безопасности, НАБУ и других органах.

Справка УНИАН. 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Читайте такжеКоррупция в Укроборонпроме: журналисты рассказали о причастности НАБУ и ГПУ (видео)

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонки. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Гладковского журналисты называют другом Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и выдвинул иск журналистам-расследователям.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, причиненного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.