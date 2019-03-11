У осужденного в аннексированном Крыму «украинского диверсанта» Захтея ухудшилось зрение - супруга

У осужденного по делу «украинских диверсантов» Андрея Захтея, которого содержат в Симферопольской колонии №1, обострились хронические заболевания и ухудшилось зрение.

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Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на супругу осужденного Оксану Захтей, которая 11 марта приехала в Киев после свидания с мужем.

По ее словам, лекарства, которые удается передать в колонию, снимают симптомы, но не лечат заболевания. «Боли в спине, гастрит, гайморит... Мази против болей в спине уже не помогают, а обезболивающих таблеток много не пропускают (в колонию). Возможности проводить полноценное лечение нет. Медикаменты, которые передаю, помогают снять симптомы, но не более. И то половину таблеток, которые я привезла, вернули назад», – пояснила Оксана Захтей.

Она добавила, что ее супруг потерял надежду на освобождение в результате обмена и надеется на условно-досрочное освобождение (УДО). Подать документы на УДО Захтей сможет после того, как отбудет еще полтора года заключения. По словам Оксаны Захтей, с администрацией колонии у ее мужа конфликтов нет, но недавно он отказался работать и написал соответствующее заявление. «Если говорить про психологическое состояние, то ему тяжело, сильно скучает за дочкой, не видел ее уже три года», – рассказала Оксана Захтей.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО «Лефортово», а позже вернули в Крым.

Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Власти Украины называют эти обвинения провокацией российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием, в феврале 2018 года его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. 25 октября 2018 года Верховный суд России признал законным приговор Панову.

В июне 2018 года Захтея этапировали из СИЗО в исправительную колонию №1 в Симферополе.