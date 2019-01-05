Осужденного в Крыму по делу "украинских диверсантов" Захтея поместили в карцер

Точной информации о причине его перевода в карцер, и насколько долго он там будет находиться, пока нет.

Осужденного по делу «украинских диверсантов» Андрея Захтея поместили в карцер Симферопольской колонии №1.

Об этом сегодня в комментарии Крым.Реалии сообщила его супруга Оксана Захтей.

«В карцер Андрея поместили предположительно вчера в первой половине дня. Точной информации о причине его перевода в карцер, и насколько долго он там будет находиться, у меня пока нет. О том, что у него были в последнее время какие-то дисциплинарные взыскания или нарушения, Андрей мне также не сообщал. Но мне известно, что пару недель назад ему угрожали: мол, отправишься в карцер как минимум на 15 дней. С чем были связаны эти угрозы, мне тоже не известно», – рассказала она.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО "Лефортово", а позже вернули в Крым.

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Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Власти Украины называют эти обвинения провокацией российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием, в феврале 2018 года его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. 25 октября 2018 года Верховный суд России признал законным приговор Панову.

9 июня сообщалось, что Захтея этапировали из СИЗО в исправительную колонию №1 в Симферополе.

3 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителям российских властей с просьбой сообщить о точном местонахождении Панова, которого ранее удерживали в Симферопольском СИЗО. Днем ранее к омбудсмену обратилась мать украинского политзаключенного Вера Котелянец. "Евгения уже длительное время этапируют из одного СИЗО в другое, и мать обеспокоена отсутствием связи с ним", - сообщила Денисова.