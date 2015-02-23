Прокуратура проверит, насколько тщательно милиция обследовала территорию перед маршем в Харькове
О халатном отношении милиционеров к подготовке и проведению марша во время которого произошел теракт возле харьковского Дворца спорта, на данное время говорить нельзя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.
“В процессе расследования будет дана оценка в том числе и действиям органов милиции, которые, согласно действующему законодательству, должны были обеспечить безопасность мероприятия. Сказать сейчас о том, что милиция безответственно относилась к своим обязанностям я не могу. Факт, что половина пострадавших - это сотрудники милиции, которые приняли на себя основной удар взрывной волны и осколков. Было бы неправильно с точки зрения правовой и моральной”, - сказал прокурор области.
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В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Владимир Гузырь выразил убеждение, что действия милиционеров будут оценены во время служебной проверки.
“Вопрос, как тщательно правоохранители обследовали территорию, - это вопрос служебного расследования, которое, я надеюсь, будет проведено”, - подчеркнул он.
Заместитель генпрокурора подчеркнул, что правоохранители сейчас должны работать максимально сосредоточено и не допускать просчетов.
Ранее УНИАН сообщал, что в ГПУ назвали две основные версии теракта в Харькове.