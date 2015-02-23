Прокуратура проверит, насколько тщательно милиция обследовала территорию перед маршем в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

“В процессе расследования будет дана оценка в том числе и действиям органов милиции, которые, согласно действующему законодательству, должны были обеспечить безопасность мероприятия. Сказать сейчас о том, что милиция безответственно относилась к своим обязанностям я не могу. Факт, что половина пострадавших - это сотрудники милиции, которые приняли на себя основной удар взрывной волны и осколков. Было бы неправильно с точки зрения правовой и моральной”, - сказал прокурор области.

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В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Владимир Гузырь выразил убеждение, что действия милиционеров будут оценены во время служебной проверки.

“Вопрос, как тщательно правоохранители обследовали территорию, - это вопрос служебного расследования, которое, я надеюсь, будет проведено”, - подчеркнул он.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что правоохранители сейчас должны работать максимально сосредоточено и не допускать просчетов.

Ранее УНИАН сообщал, что в ГПУ назвали две основные версии теракта в Харькове.