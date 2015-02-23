В Харькове минутой молчания почтили память погибших в теракте

Как передает корреспондент УНИАН, ровно в 13.00 люди вышли на пешеходный переход на улице Сумской, таким образом остановив движение транспорта на проезжей части.

В 13.00 состоялась минута молчания в память погибших активиста Игоря Толмачева и милиционера Вадима Рыбальченко. После этого люди возложили цветы и зажженные лампадки к подножию памятника Шевченко, где прикреплены портреты погибших.

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Участники акции спели гимн Украины и несколько раз проскандировали “Герої не вмирають!”.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля возле харьковского Дворца спорта произошел взрыв, в результате которого погибли двое участников патриотического марша - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Еще около 10 пострадавших были госпитализированы. В больнице 15-летний пострадавший парень в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы впал в кому.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).

В Харьковской области 23 февраля объявлено Днем траура по погибшим в результате теракта возле Дворца спорта.