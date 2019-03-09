Сегодня военнопленному украинскому моряку Чулибе исполняется 30 лет

Адвокат украинца сообщил, что Сергей Чулиба держится в СИЗО хорошо и уверенно смотрит в свое будущее.

Сегодня военнопленному украинскому моряку Сергею Чулибе исполняется 30 лет.

Об этом адвокат украинца Геннадий Федоров сообщил в Facebook.

«Сегодня моему подзащитному Сергею Чулибе исполняется 30 лет. К сожалению, свой юбилей он встречает не за праздничным столом в кругу родителей, невесты и друзей, а находясь в плену. Но, несмотря на данные обстоятельства, держится Сергей хорошо и уверенно смотрит в своё будущее», - написал адвокат.

Федоров отметил, что на предыдущей встрече передал моряку поздравления от родственников.

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«Сергею на нашей предыдущей встрече было приятно получить поздравления от своих родных и в очередной раз почувствовать поддержку земляков, которые также поздравляют его с Днём рождения. Пожелаем Чулибе Сергею скорейшего освобождения, выдержки и крепкого здоровья!», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января трех раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов пленным украинским военным до конца апреля.