Адвокат: пленные моряки уже стали "лефортовскими старожилами", к ним обращаются "на вы"

В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.

Украинскому военнопленному моряку Владимиру Терещенко в московском СИЗО «Лефортово» отказывают в свидании и звонках семье.

Об этом сообщается на странице Крымской правозащитной группы в Facebook со ссылкой на адвоката Анастасию Георгиевскую.

Также, по ее информации, военнопленному не передают письма.

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«На все заявления о свидании и звонках семье он получил отказ от следствия. Письма от родных ему не передают вообще, хотя они ему пишут по два раза в неделю минимум. Будем разбираться, конечно, все это очевидные нарушения 8 статьи Европейской Конвенции», - сообщила адвокат.

Кроме того, Георгиевская сообщила, что Терещенко «снова перевели в старую камеру без горячей воды, но зато (говорит позитивный Володя) она намного больше».

«Предыдущего соседа Володя научил гимну Украины. С новым сокамерником тоже отношения отличные. Это молодой парень, только что прибыл. Когда Володю переводили, сказали: будете (да, с ними там на вы разговаривают) помогать новичку осваиваться - объяснять как тут жизнь устроена, как заявления писать, что можно, что нельзя. Они, моряки, стало быть, уже «лефортовские старожилы»», - отметила Георгиевская.

По ее словам, настроение у Терещенко «бодрое, улыбается, думает о будущем, чем займется после того, как это безобразие закончится, и все они вернутся домой».

Со здоровьем у моряка все в порядке.

«Очень поддерживают его новости из Украины - что про них все время помнят, что считают их героями. Он и ведет себя как герой, ни на что не жалуется, стойко переносит происходящее", - добавила адвокат.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января трех раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.