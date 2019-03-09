Великий пост 2019: когда начинается и что нельзя есть в это время

В 2019 году Великий пост начинается 11 марта и заканчивается 27 апреля.

Сразу после Прощеного воскресенья, которым завершается Масленичная неделя, начинается Великий пост. В 2019 году Великий пост начинается 11 марта и заканчивается 27 апреля.

Что нельзя есть на Великий пост

По церковному уставу запрещается употребление в пищу продуктов животного происхождения - мяса, молока, яиц, рыбы. Рыба разрешается всего два раза за время всего поста: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и на Вербное Воскресенье. В Лазареву субботу разрешается икра. С понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло.

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Пища при этом должна быть простой и дешевой, а сэкономленные деньги стоит потратить на благотворительность.

В некоторые особо строгие дни поста также запрещается термически обработанная пища и растительное масло. Однако в некоторые дни разрешается употребление рыбы, горячей пищи с маслом и даже алкоголя (бокала красного вина).

Самой строгой является последняя неделя перед Пасхой – страстная седмица. В первый день после Масленицы Чистый понедельник, а также в Страстную пятницу верующие вообще ничего не едят.

Чтобы пост служил укреплению, мало отказаться от «тяжелой» для пищеварения пищи - мяса, жиров. Нужно исключить любые злоупотребления - пряностями, острой, соленой, кислой, сладкой, жареной пищей.

С духовной точки зрения, все 48 дней поста стоит провести в смирении, нельзя устраивать шумные вечеринки.

Также во время Великого поста запрещено употребление алкоголя. Только в некоторые дни (обычно выходные) разрешается пить вино.