У православных христиан и греко-католиков сегодня начался Великий пост

В первые два дня поста и в Страстную Пятницу рекомендуется воздержаться от пищи, а остальное время придерживаться умеренности в еде – не употреблять мясо, яйца и молочные продукты.

Для людей преклонного возраста, больных, маленьких детей, беременных и женщин, кормящих младенцев, а также путешественников, военных и заключенных пост может быть не таким строгим.

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Как правило, ограничения зависят от образа жизни, работы, состояния здоровья.

Богословы подчеркивают, что в Великий пост не столько нужно ограничивать себя в еде, сколько находиться в духовной гармонии. Церковь призывает сосредоточиться на внутреннем состоянии, бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.