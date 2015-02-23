У православных христиан и греко-католиков сегодня начался Великий пост
Сегодня у православных и греко-католиков начался Великий пост. Он продлится семь недель до Пасхи, которую в этом году будут праздновать 12 апреля.
В первые два дня поста и в Страстную Пятницу рекомендуется воздержаться от пищи, а остальное время придерживаться умеренности в еде – не употреблять мясо, яйца и молочные продукты.
Для людей преклонного возраста, больных, маленьких детей, беременных и женщин, кормящих младенцев, а также путешественников, военных и заключенных пост может быть не таким строгим.
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Как правило, ограничения зависят от образа жизни, работы, состояния здоровья.
Богословы подчеркивают, что в Великий пост не столько нужно ограничивать себя в еде, сколько находиться в духовной гармонии. Церковь призывает сосредоточиться на внутреннем состоянии, бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.