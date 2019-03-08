В Украине наступил Международный женский день: что нужно знать о празднике восьмого марта

УНИАН собрал все, что нужно знать об одной из самых значимых праздничных дат весны.

Сегодня во многих странах мира отмечается Международный женский день. В Украине этот праздник традиционно очень популярен и все еще остается выходным днем, несмотря на декоммунизацию.

УНИАН собрал все, что нужно знать об одной из самых значимых праздничных дат весны.

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История 8 марта

Женский день возник в начале ХХ века, как форма проявления солидарности женщин в борьбе за равные права с мужчинами. Известно, что демонстрации за права женщин регулярно проводились в странах Запада по крайне мере с 1908 года.

В 1910 году немецкая социал-демократка Клара Цеткин предложила учредить международный женский день, в который женщины могли бы проводить митинги и шествия.

Уже в 1914 году женский день 8 марта отмечался в восьми странах: США, Британии, Австрии, Дании, Швейцарии, Германии, Нидерландах и Российской империи, в состав которой тогда входила Украина. С 1975 года Международный женский день 8 марта отмечается на уровне ООН.

После большевицкого переворота советская власть активно начала использовать 8 марта в коммунистической пропаганде. Тем не менее, в Украине праздник со временем видоизменился и приобрел неполитический контекст. В народе его начали воспринимать не как день феминизма и эмансипации, а как день особого внимания к женственности. На 8 марта среди мужчин принято уделять окружающим их женщинам знаки внимания. Самым близким женщинам дарят подарки.

Примечательно, что сегодня феминистки часто выступают против современного формата 8 марта, поскольку он якобы закрепляет гендерное неравенство. Женское движение и сегодня проводит 8 марта шествия и демонстрации.

Подарки на 8 марта

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Мнение феминисток практически никак не влияет на украинских мужчин. Большинство из них в преддверии праздника ломают голову над тем, как поздравить коллег или знакомых. И что более важно – что подарить своим самым близким женщинам.

Ранее УНИАН собрал лучшие идеи для подарков на 8 марта близким и любимым женщинам – матерям, женам, девушкам и даже детям.

Так, маму можно порадовать техникой, посудой или полезными мелочами для рукоделия. Девушку или жену – сертификатом на SPA, гаджетом или романтическим ужином. Маленькую девочку или подростка – сладостями или детской косметикой.

Поздравления на 8 марта

Коллег и знакомых на 8 марта часто поздравляют с цветами. Более скромный вариант – найти стих или поздравление подругам в сети, либо написать его самому. Стихам на 8 марта также будут рады мамы, девушки и жены.

Ранее УНИАН предложил несколько вариантов поздравлений на 8 марта в стихах и прозе – для коллег, подруг, жен и матерей.

Предлагаем еще несколько стихов-поздравлений с 8 марта.

Милые женщины, добрые, верные!

С новой весной вас, с каплями первыми!

Мирного неба вам, солнца лучистого,

Счастья заветного, самого чистого!

Много в вас ласки, тепла, доброты, -

Пусть исполняются ваши мечты

***

Мы Вас сегодня поздравляем

С Международным женским днем,

Свои стихи Вам посвящаем,

Статьи в газетах помещаем

И песни о любви поем.

От всего сердца Вам желаем

Пусть жизнь Ваша будет светла,

Пусть розами будет усеян

Ваш жизненный путь до конца.

Желаем правды, счастья, доброты

Необыкновенности и сбывшейся мечты

Желаем света, желаем звезд

Желаем смеха и счастливых слез.

***

Разгуляться где цветам

Есть сегодня мест немало.

Поздравляем милых дам

В светлый День — Весны начало!

Свежий аромат цветов

Пусть по жизни с вами рядом.

Что бы мир красивых снов

Был, как лучшая награда.

Что б любовь всегда вела,

Только к счастью приводила.

А мечта с собой звала

И фортуна что б любила.

Открытки на 8 марта

С помощью открытки можно поздравить с 8 марта как знакомых подруг, так и близких, любимых женщин. Ее можно купить или сделать самому, а можно найти множество готовых вариантов в интернете.