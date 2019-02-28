Восьмое марта: лучшие идеи для подарков близким и любимым женщинам

Для многих украинских мужчин восьмое марта превращается в настоящее «испытание» по подбору подарков.

Близится один из самых главных праздников весны – Международный женский день. Восьмого марта мужчины по всему миру традиционно уделяют особое внимание женщинам и дарят подарки своим матерям, девушкам или женам.

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Праздник традиционно популярен в Украине. Для многих украинских мужчин он превращается в настоящее «испытание» по подбору подарков.

УНИАН собрал самые лучшие идеи по подаркам на восьмое марта матерям, любимым женщинам и девочкам.

Что подарить маме на 8 марта?

Мама – особенная женщина в жизни каждого мужчины, подарки ей часто выбирают с особой тщательностью.

Посуда и товары для дома

Набор новых тарелок или качественная скатерть могут казаться очень банальным решением для подарка. Тем не менее, они могут привести в восторг опытную хозяйку, которая стремится превратить свой дом в «полную чашу».

Рукоделие

Женщинам, которые увлекаются рукоделием, угодить с подарком не сложно. К примеру, хозяйки, которые любят вышивать, будут рады бисеру, качественным ниткам и канве. Любительницам вязания пригодятся нитки, спицы и даже специализированные журналы с моделями кроя.

Техника

Пора ломать стереотип о том, что женщины в возрасте плохо ладят с техникой. Подарите своей маме новый смартфон или планшет, и скоро убедитесь, что лайкать посты в соцсетях она умеет ничуть не хуже других. Стильные смарт-часы также могут стать отличным подарком.

Подарок своими руками

Вспомните детство! Нарисуйте любимой маме открытку, и вручите ее ей вместе с цветами и сладостями. Для цельности образа можно также зачитать ей стихотворение.

Подарок на 8 марта любимой

Каждый мужчина хочет сделать счастливой свою девушку или жену. Хороший подарок на восьмое марта может сильно облегчить эту задачу.

Впечатления

Яркие впечатления, как известно, являются лучшим подарком. Подарите любимой сертификат на SPA или аромамассаж. Активные девушки могут прийти в восторг от сертификата на прыжок с парашютом или картинг. Романтичные – будут рады билету на концерт или театральную постановку.

Гаджеты

Новый смартфон или фитнес-трекер – беспроигрышный способ порадовать любимого человека. Сегодня на рынке можно найти устройства на любой вкус и кошелек.

Косметика и парфюмерия

Подчеркните красоту и уникальность вашей избранницы, подарив ей ее любимые духи, набор теней или стильную палетку для макияжа.

Ужин

Романтический ужин в уютном месте станет хорошим подарком не только для любимой женщины, но и для вас. Мужчины, которые дружат с кухонной плитой, могут приготовить его самостоятельно.

Хенд-мейд

Вложите в подарок не только деньги, но и душу. Сделайте своими руками уникальную фоторамку или бисерное ожерелье. Напишите картину или распишите на свой вкус цветочный вазон. Испеките торт или печенье. Рецепты и пошаговые руководства к действию всегда можно найти в сети.

Подарок на 8 марта девочкам

Дети нуждаются в праздниках, и поздравлять маленьких девочек с восьмым марта просто необходимо.

Книга

Дети, которые любят читать, будут рады новой детской книге. Современный книжный рынок предлагает массу детской литературы: от фентези и сказок – до подростковых антиутопий.

Детская косметика

Девочки начинают интересоваться косметикой с малых лет, так что подобный подарок будет встречен очень тепло. Тем не менее, родителям следует отнестись к выбору детской косметики серьезно, приняв во внимание возраст ребенка и сделав выбор в пользу безвредных и проверенных средств.

Сладости

Практически все дети – большие сладкоежки, поэтому подарочный шоколадный набор или пирожные будут отличным подарком. Но помните – сладкое вредит зубам.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал вопрос о судьбе 8 марта в Украине.