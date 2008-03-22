За борьбу с коррупцией Луценко будет награждать кортиком

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО с сегодняшнего дня ввел новый знак отличия ведомства - сувенирный кортик «Казацкая слава» за достижения в борьбе с коррупцией и взяточничеством.

Об этом министр заявил сегодня в Виннице, выступая на расширенной выездной коллегии МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, два таких знака отличия сегодня были вручены сотрудникам Севастопольского управления по борьбе с экономической преступностью и сотруднику столичного УБОПа.

При этом, обращаясь к подчиненным с призывом активизировать борьбу со взяточничеством и коррупцией, особенно в отношении должностных лиц высших рангов, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Уверяю, кортики на складе еще есть».

Также он сказал, что такого рода традиция будет введена и в отношении других подразделений МВД, в частности уголовного розыска.