Во Львове в купе поезда нашли тайник с боеприпасами

Во Львове в купе пассажирского поезда «Бердянск-Львов» сегодня обнаружен тайник с боеприпасами.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, в купе поезда были обнаружены гранаты, ракетница и патроны, которые были завернуты в матрас. О них в дежурную часть милиции сообщил начальник этого поезда.

Находку на месте происшествия осмотрели оперативники, кинологи и взрывотехники. При осмотре купе взрывотехнической службой было обнаружено и изъято четыре гранаты (2 гранаты РГД-5, 1 граната Ф-1, 1 граната РГН), одну сигнальную ракетницу и один патрон диаметром 32 мм, длиной 130 мм.

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