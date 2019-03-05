Леся Никитюк похвасталась фигурой в черном бикини (фото)

Ведущая решила поделиться в Instagram снимком, на котором она запечатлена в черном бикини на закате солнца в январе.

Скандальная участница шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк скучает по отдыху на Мальдивах. Ведущая решила поделиться в Instagram снимком, на котором она запечатлена в черном бикини на закате солнца в январе. Посмотреть эту публикацию в Instagram В следующем году обязательно туда вернусь....#лесямальДИВА #мальдивы2019 Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 2 Мар 2019 в 8:22 PST "В следующем году обязательно туда вернусь", - написала под фото Леся. Как сообщал УНИАН, Никитюк во время отпуска на Мальдивах хвасталась фигурой в разных купальниках, которых, по ее словам, она взяла с собой целых пятьдесят шесть.

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