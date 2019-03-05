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Леся Никитюк похвасталась фигурой в черном бикини (фото)

13:15, 05 марта 2019
Общество
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Телеведущая пообещала вернуться на Мальдивы / фото УНИАН

Ведущая решила поделиться в Instagram снимком, на котором она запечатлена в черном бикини на закате солнца в январе.

"В следующем году обязательно туда вернусь", - написала под фото Леся. 

Как сообщал УНИАН, Никитюк во время отпуска на Мальдивах хвасталась фигурой в разных купальниках, которых, по ее словам, она взяла с собой целых пятьдесят шесть.

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Теги: #отпуск на Мальдивах#танцы со звездами