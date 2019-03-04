В ПЦУ объяснили, при каких условиях примут скандального наместника Лавры Павла

По мнению предстоятеля Православной церкви Украины, пока сложно представить, чтобы владыка Павел попросил принять его в ПЦУ.

Православная церковь Украины готова принять всех представителей Московского патриархата, даже скандального наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, если он покается.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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По его словам, сейчас сложно представить, чтобы владыка Павел попросил принять его в ПЦУ.

"Если он примет соответствующее решение и покается в том, что он делал до сих пор ... Хотя это сложно сейчас даже представить ... В тех его высказываниях, которые мы слышим в СМИ, это только ненависть. Но Саул тоже переродился в апостола Павла. Возможно, что-то случится в его жизни, что он также изменит свое мнение и станет на путь развития уже единой церкви", - заявил митрополит Епифаний.

Он добавил: "Если мы не примем человека, который кается, то о каком единении тогда можно говорить?»

Ранее предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний объяснил, почему структурно бывшая УПЦ МП принадлежит к Российской православной Церкви.