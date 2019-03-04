"РПЦ уже даже не учитывает Онуфрия": Епифаний объяснил, почему "УПЦ МП" полностью зависит от Москвы

Он подчеркнул, что последние заявления РПЦ делает даже без участия митрополита Онуфрия.

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний объяснил, почему структурно бывшая УПЦ МП принадлежит к Российской православной Церкви.

Об этом митрополит рассказал в интервью «Украинской правде».

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«Они не независимая церковь, а одна из митрополий РПЦ, как в Беларуси. Возможно, они имеют больше прав, чем Белорусская православная Церковь, но в целом, если откроете устав Русской православной Церкви, то там есть раздел "Украинская православная Церковь". Так это независимая автокефальная церковь, или вообще автономна ли она, если ее предстоятель является первым постоянным членом Синода Русской православной Церкви?», – сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что последние заявления РПЦ делает даже без участия митрополита Онуфрия и это свидетельствует о том, что она «уже даже не обращает внимания на роль митрополита Онуфрия» – без его ведома, без его участия принимаются обращения.

«Это свидетельствует о том, что они полностью зависимы от Российской православной Церкви», – сказал митрополит, отметив, что их руководящий центр находится в Москве.

«Если митрополит Онуфрий присутствовал на Синоде, является первым членом Синода, то о чем это свидетельствует? Я не являюсь членом Священного Синода Константинопольской церкви. У нас есть томос, реальный документ, где прописано, что мы являемся независимой автокефальной поместной православной Церковью», – добавил Епифаний.